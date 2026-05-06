BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet nach tags zuvor vorgelegten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Analyst Andreas Wolf verwies in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem auf die grundlegende Nachfrageentwicklung bei dem IT-Sicherheitsunternehmen. Diese hält er für "eindeutig positiv"./ck/rob/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 195EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 254

Kursziel alt: 254

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 254,00 € , was eine Steigerung von +29,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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