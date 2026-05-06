BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet nach tags zuvor vorgelegten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Analyst Andreas Wolf verwies in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem auf die grundlegende Nachfrageentwicklung bei dem IT-Sicherheitsunternehmen. Diese hält er für "eindeutig positiv"./ck/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 195EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 254
Kursziel alt: 254
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 254
Kursziel alt: 254
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