DZ BANK stuft Hensoldt auf 'Kaufen'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt nach Quartalszahlen von 104 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rüstungskonzern habe einen guten Jahresauftakt hingelegt und die Erwartungen insgesamt übertroffen, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch. Der rekordhohe Auftragsbestand erhöhe zudem die Visibilität. Den Ausblick sieht Schmidt nun eher als vorsichtig an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 79,90EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte