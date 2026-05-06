DZ BANK stuft Hensoldt auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt nach Quartalszahlen von 104 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rüstungskonzern habe einen guten Jahresauftakt hingelegt und die Erwartungen insgesamt übertroffen, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch. Der rekordhohe Auftragsbestand erhöhe zudem die Visibilität. Den Ausblick sieht Schmidt nun eher als vorsichtig an./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 79,90EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,87 € , was eine Steigerung von +3,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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