DZ BANK stuft Axa auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Axa nach Quartalszahlen von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versicherer rechne für 2026 nun mit einem Ergebniswachstum je Aktie am oberen Ende der eigenen Zielspanne, schrieb Thorsten Wenzel am Mittwoch. Der weiter deutliche Bewertungsabschlag zur Branche beinhalte Aufholpotenzial./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 42,00EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,97 € , was eine Steigerung von +9,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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