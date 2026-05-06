DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Der Gewinn des Herstellers von Verbindungstechnik habe die Konsensschätzung um 17 Prozent übertroffen, schrieb Nikita Papaccio in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Das Marktumfeld bleibe generell aber verhalten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 15,62EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nikita Papaccio

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

