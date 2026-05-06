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    UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

    UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im US-Geschäft liege jetzt eine positive Wende auf der Hand, schrieb Sanjeet Aujla in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Einen positiven Einmaleffekt durch die Fußball-Weltmeisterschaft außen vor gelassen, sei es bahnbrechend, dass das Geschäft dort erstmals seit 18 Jahren nachhaltiges Wachstum vorweisen könne. Der Brauereikonzern gewinne außerdem in 75 Prozent seiner Märkte Anteile. Dies sei der beste ihm bekannt Wert./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:13 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 69,64EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sanjeet Aujla
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 85
    Kursziel alt: 78
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00, was eine Steigerung von +23,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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