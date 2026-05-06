DZ BANK stuft LINDE plc auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde mit einem fairen Aktienwert von 480 US-Dollar auf "Halten" belassen. Der Jahresauftakt des Industriegaseherstellers und Anlagenbauers sei solide gewesen, doch der verhaltene Ausblick enttäusche, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch. Historisch sowie auch im Branchenvergleich hält er die Aktie für ambitioniert bewertet./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 420,2EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.