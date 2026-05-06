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    Krypto-Bullen greifen an

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    Bitcoin ist zurück: Doch der Sommer könnte gefährlich werden

    Bitcoin springt zurück über 80.000 US-Dollar. Spotfonds liefern Rückenwind, doch laut DZ Bank entscheidet jetzt eine kritische Marke über Rallye oder Rückschlag.

    Krypto-Bullen greifen an - Bitcoin ist zurück: Doch der Sommer könnte gefährlich werden
    Foto: DALL·E

    Bitcoin hat sich nach mehreren schwachen Monaten zurückgemeldet. Die Kryptowährung sprang wieder über 80.000 US-Dollar und gewann damit neue Dynamik. Jonathan Osswald, Analyst der DZ Bank, sieht den Markt jedoch weiter in einer wichtigen Übergangsphase.

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    Im April folgte mit rund 18 Prozent ein kräftiges Comeback. Auch der Mai startete mit einem Plus von rund sechs Prozent konstruktiv. Damit passt die Erholung laut Osswald zum saisonalen Muster. Historisch zählen April und Mai zu den stärkeren Monaten für Bitcoin.

    Charttechnisch bleibt die Marke von 85.000 US-Dollar entscheidend. Dort verläuft die 200-Tage-Linie. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber wäre laut DZ Bank ein wichtiges Signal für eine Trendwende. Er würde das Chartbild deutlich aufhellen.

    Auf der Unterseite bleibt die Marke von 80.000 US-Dollar wichtig. Ein Rückfall darunter könnte die Zone zwischen 74.000 und 76.000 US-Dollar wieder in den Fokus rücken. Auch der Bereich um 70.000 US-Dollar gilt mittelfristig als wichtige Absicherung.

    Getragen wird die Erholung vor allem von institutioneller Nachfrage. Der April war für US-amerikanische börsengehandelte Bitcoin-Spotfonds der bislang stärkste Monat des Jahres 2026. Nach mehr als einer Milliarde US-Dollar Nettozuflüssen im März kamen im April knapp zwei Milliarden US-Dollar hinzu.

    Diese Zuflüsse schaffen laut DZ Bank zusätzliche Kaufnachfrage und binden verfügbares Angebot. Zugleich zeigen sie, dass professionelle Investoren wieder mehr Risiko eingehen.

    Ein Teil der jüngsten Dynamik dürfte aber aus dem Derivatemarkt kommen. Viele offene Kontraktpositionen und ein Überhang an Leerverkaufspositionen können steigende Kurse verstärken. Müssen Leerverkäufer ihre Positionen schließen, kann das eine schnelle Aufwärtsbewegung auslösen.

    Rückenwind vom breiteren Marktumfeld

    Bitcoin läuft seit Jahren eng mit US-amerikanischen Technologiewerten. Die jüngsten Rekorde beim S&P 500 und beim Nasdaq zeigen eine hohe Risikobereitschaft. Auch der Crypto Fear & Greed Index verbesserte sich von Angst auf neutral.

    Positive Signale kamen zudem aus der amerikanischen Regulierung. Der Kompromiss zum CLARITY Act im Senat senkt die Unsicherheit. Krypto-Unternehmen dürfen keine zinsähnlichen Belohnungen auf passive Stablecoin-Einlagen zahlen. Nutzungsbasierte Prämien bleiben erlaubt.

    Für die kommenden Wochen bleibt das Bild laut DZ Bank zweigeteilt. Spotfonds, bessere Stimmung und regulatorische Klarheit sprechen für Bitcoin. Der fragile Charttrend, der Einfluss der Derivate und die volatile Sommersaison mahnen aber zur Vorsicht. Ein Rückgang der Zuflüsse oder ein Bruch wichtiger Unterstützungen könnte die Erholung schnell infrage stellen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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