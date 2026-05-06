WARBURG RESEARCH stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Die Finanzkennzahlen des IT-Sicherheitsunternehmens hätten sich im ersten Quartal weitgehend wie erwartet entwickelt, schrieb Christian Cohrs in der am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen vom Vortag. Allerdings hob er den starken Auftragseingang positiv hervor./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 195,2EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

