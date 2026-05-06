BERENBERG stuft Stabilus auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Autozulieferers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die im Vergleich zum Vorjahr trotz geringerer Absatzmengen unveränderte bereinigte operative Ergebnismarge sei ein ermutigendes Zeichen dafür, dass sich die Kostensenkungsmaßnahmen allmählich auszahlten. Die fortgesetzte Schwäche des Automobilgeschäfts spiegele zugleich den starken Wettbewerb wider und deute auf Gegenwind hin, wenn Stabilus im zweiten Halbjahr das Geschäft mit Türantrieben hochfahren werde. Der laufende Aktienrückkauf könnte eine Neubewertung der Aktie aber unterstützen./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:07 / GMT
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Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,25 % und einem Kurs von 17,18EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Yasmin Steilen
Analysiertes Unternehmen: Stabilus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Yasmin Steilen
Analysiertes Unternehmen: Stabilus
Aktieneinstufung neu: positiv
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