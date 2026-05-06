JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der Umsatz des Zahlungsabwicklers habe den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Transaktionsvolumen (TPV) habe aber über den Konsensprognosen gelegen, während der Ausblick unverändert geblieben sei./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:14 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 997,4EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1350

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

