HelloFresh verliert weiter Kunden – aber Analysten sehen einen Lichtblick

Ein insgesamt weiter rückläufiges Geschäft mit Kochboxen und Fertiggerichten haben das Unternehmen zum Jahresstart belastet. Wie HelloFresh mitteilt, ist der Rückgang zudem vor allem auf negative Auswirkungen von Winterstürmen auf den Logistik- und Betriebsablauf, zurückzuführen. Der Umsatz mit Kochboxen war währungsbereinigt um 8,5 Prozent rückläufig. Die deutlich kleinere Sparte rund um Fertiggerichte gab 6,9 Prozent nach.

HelloFresh hat die Ergebnisse für das erste Quartal, das am 31. März 2026 endete, veröffentlicht. Der Umsatz belief sich im ersten Quartal auf 1,68 Milliarden Euro, verglichen mit 1,93 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 7,7 Prozent. Der Nettoverlust betrug 55,5 Millionen Euro, gegenüber 123,8 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Damit hat das Unternehmen dennoch die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Das Unternehmen bestätigte die Jahresprognose. Die Resultate waren für Analyst Marcus Diebel von JPMorgan "erfrischend ok". Einen klaren Umsatz-Turnaround des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters vermisse er allerdings noch.

Auch für Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays hat HelloFresh im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt. Den Jahresausblick bestätigte das Management. HelloFresh macht schon seit einiger Zeit ein Rückgang der Kundennachfrage zu schaffen. Hinzu kamen Belastungen durch einen stärkeren Euro. Das Management hatte deshalb ein Sparprogramm aufgelegt und setzt zur Ankurbelung der Nachfrage auf Produktverbesserungen sowie auf qualitätsbewusstere und zahlungsfreudigere Kunden. Zu Jahresauftakt stieg der durchschnittliche währungsbereinigte Bestellwert um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Februar hatte der Konzern angekündigt, sich vom italienischen Markt zurückzuziehen, auch für Spanien ist das geplant. Für beide Märkte bestehe keine klare Perspektive, hieß es dazu.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 4,454EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.

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