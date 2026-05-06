JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Das diesjährige operative Gewinnziel bleibe trotz der höheren Treibstoffpreise unverändert, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt an eine positive Kursreaktion, auch wenn ein Fragezeichen dahinter stehe, ob der Ausblick im zweiten Halbjahr Bestand haben werde./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,83 % und einem Kurs von 8,254EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 7,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

