JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Das diesjährige operative Gewinnziel bleibe trotz der höheren Treibstoffpreise unverändert, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt an eine positive Kursreaktion, auch wenn ein Fragezeichen dahinter stehe, ob der Ausblick im zweiten Halbjahr Bestand haben werde./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,83 % und einem Kurs von 8,254EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 7,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7,50
Kursziel alt: 7,50
Währung: EUR
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