JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe über alle geschäftlichen Säulen hinweg solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte allerdings die zuletzt eingetrübte Konjunktur im Brennpunkt stehen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 993,9EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1166

Kursziel alt: 1166

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

