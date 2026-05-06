JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Dem Hersteller von Windkraftanlagen sei ein guter Jahresauftakt gelungen, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Umsatz, Marge und in der Folge auch bereinigtes operativen Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 25,64EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

