JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen belassen. Ein gutes erstes Quartal stärke das Vertrauen in seinen positiven Investitionsansatz für den Windkraft-Anlagenbauer, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 25,64EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 212

Kursziel alt: 212

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

