JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen belassen. Ein gutes erstes Quartal stärke das Vertrauen in seinen positiven Investitionsansatz für den Windkraft-Anlagenbauer, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 25,64EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 212
Kursziel alt: 212
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 212
Kursziel alt: 212
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
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