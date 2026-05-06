JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt worden, schrieb Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwas Zuversicht strahle der Online-Händler aus, was die kurzfristige Verbraucherstimmung angeht./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 20,59EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
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