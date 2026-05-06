JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Resultate des Kochboxenlieferanten seien in Ordnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei ermutigend nach einer längeren Periode schwacher Resultate. Es sei aber auch keine Wendung bei der Umsatzentwicklung ersichtlich./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 4,583EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,60

Kursziel alt: 3,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,60 € , was einem Rückgang von -18,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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