JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Resultate des Kochboxenlieferanten seien in Ordnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei ermutigend nach einer längeren Periode schwacher Resultate. Es sei aber auch keine Wendung bei der Umsatzentwicklung ersichtlich./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 4,583EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,60
Kursziel alt: 3,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,60
Kursziel alt: 3,60
Währung: EUR
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