JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Umsatz liege im Erwartungsrahmen, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings forderten die negativen Trends in der Region Nahost-Nordafrika (MENA) ihren Tribut. Die Prognose für das zweite Quartal sei schwächer als es der Konsens vermuten lasse./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 18,17EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.