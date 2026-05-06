JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Buy" belassen. Statt eines erwarteten Rückgangs beim Umsatz sei dieser leicht gestiegen, schrieb Edward Mundy in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Blicke richteten sich nun auf den Strategietag des Spirituosenherstellers am 6. August./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 18,05EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,00 £ , was eine Steigerung von +21,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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