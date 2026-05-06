JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Buy" belassen. Statt eines erwarteten Rückgangs beim Umsatz sei dieser leicht gestiegen, schrieb Edward Mundy in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Blicke richteten sich nun auf den Strategietag des Spirituosenherstellers am 6. August./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 18,05EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte