JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Borja Olcese attestierte dem Handelskonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für die Kursentwicklung "mehr Negatives als Positives"./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 38,17EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 24,30
Kursziel alt: 24,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 24,30
Kursziel alt: 24,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte