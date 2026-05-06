JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 8,35 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, die Aussagen zum laufenden zweiten Quartal jedoch etwas enttäuschend, schrieb Giles Thorne in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. In einer Telefonkonferenz habe das Management des Essenslieferanten die meiste Zeit damit verbracht zu erläutern, warum sich der Umsatz nicht verbessern dürfte./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 4,583EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,35

Kursziel alt: 8,35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,35 € , was eine Steigerung von +88,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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