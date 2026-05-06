JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 8,35 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, die Aussagen zum laufenden zweiten Quartal jedoch etwas enttäuschend, schrieb Giles Thorne in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. In einer Telefonkonferenz habe das Management des Essenslieferanten die meiste Zeit damit verbracht zu erläutern, warum sich der Umsatz nicht verbessern dürfte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 4,583EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,35
Kursziel alt: 8,35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,35
Kursziel alt: 8,35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte