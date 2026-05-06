JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Spirituosenkonzern habe im dritten Geschäftsquartal beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte sich positiv auf die Aktien auswirken. Für eine Neubewertung seien diese aber stärker von den Perspektiven für 2027 und vor allem dem US-Markt abhängig./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 18,05EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
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