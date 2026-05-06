JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Spirituosenkonzern habe im dritten Geschäftsquartal beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte sich positiv auf die Aktien auswirken. Für eine Neubewertung seien diese aber stärker von den Perspektiven für 2027 und vor allem dem US-Markt abhängig./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:04 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 18,05EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,00 £ , was eine Steigerung von +15,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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