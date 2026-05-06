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    Besonders beachtet!

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    Uber Technologies Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 06.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Uber Technologies Aktie bisher um +6,72 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Uber Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Uber Technologies Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 06.05.2026
    Foto: Laura Dale - dpa

    Uber Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Mobilität, bekannt für seine Fahrdienstvermittlungen und Essenslieferungen. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Lyft und DiDi. Uber's umfassende Plattform und globale Reichweite sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Wie hat sich die Uber Technologies-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Uber Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,72 % auf 66,55 zulegen. Das sind +4,19  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Uber Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,55, mit einem Plus von +6,72 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Uber Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -1,14 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Uber Technologies Aktie damit um +7,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,36 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -10,01 % verloren.

    Uber Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,32 %
    1 Monat +9,36 %
    3 Monate -1,14 %
    1 Jahr -16,78 %
    Stand: 06.05.2026, 14:20 Uhr

    Informationen zur Uber Technologies Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Uber Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,59 Mrd. € wert.

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    Ob die Uber Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uber Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Uber Technologies

    +6,98 %
    +7,32 %
    +9,36 %
    -1,14 %
    -16,78 %
    +82,95 %
    +54,77 %
    +80,30 %
    ISIN:US90353T1007WKN:A2PHHG
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