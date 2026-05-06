Uber Technologies Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 06.05.2026

Die Uber Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,72 % auf 66,55€ zulegen. Das sind +4,19 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Uber Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,55€, mit einem Plus von +6,72 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Uber Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Mobilität, bekannt für seine Fahrdienstvermittlungen und Essenslieferungen. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Lyft und DiDi. Uber's umfassende Plattform und globale Reichweite sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Uber Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -1,14 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Uber Technologies Aktie damit um +7,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,36 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -10,01 % verloren.

Uber Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,32 % 1 Monat +9,36 % 3 Monate -1,14 % 1 Jahr -16,78 %

Informationen zur Uber Technologies Aktie

Stand: 06.05.2026, 14:20 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Uber Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,59 Mrd. € wert.

Uber legt im ersten Quartal 2026 kräftig zu: Fahrten, Buchungen und Gewinn steigen zweistellig. Besonders ein Abo-Modell treibt die Dynamik.

Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) today announced financial results for the quarter ended March 31, 2026. “As we highlighted at GO-GET, from innovative travel integrations to new ways to shop, we’re continuing to deepen the role Uber plays in …

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Ob die Uber Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uber Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.