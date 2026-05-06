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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 7,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Lufthansa auf Sector Perform 7,50
    • Bereinigtes EBIT positiv dank niedriger Treibstoff
    • Risiken für den Ausblick bei Lufthansa gestiegen
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 7,50 Euro
    Foto: Boris Roessler - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) dank niedriger als erwartet ausgefallener Treibstoffkosten positiv überrascht und wolle dieses 2026 weiterhin deutlich steigern, schrieb Ruairi Cullinane am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Risiken für den Ausblick sind der Airline zufolge allerdings gestiegen./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,26 % und einem Kurs von 8,21 auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +17,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,83 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,59 %/+9,81 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,50, was einem Rückgang von -8,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Q1‑2026 mit deutlich verbessertem operativem Ergebnis und beibehaltetem, aber riskanterem Jahresausblick; Scope‑Rating BBB‑ stabil; Kapazitätskürzungen/Optimierung (rund 20.000 Strecken) und Kurzstreckennetz‑Anpassungen belasten Bewertung; Hedging und Jetfuel-/Straße‑von‑Hormus‑Risiken treiben Kursvolatilität; Cargo/Technik stärken Fundament; Kursziele ~11,3–11,9€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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