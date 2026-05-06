ANALYSE-FLASH
RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 7,50 Euro
- RBC belässt Lufthansa auf Sector Perform 7,50
- Bereinigtes EBIT positiv dank niedriger Treibstoff
- Risiken für den Ausblick bei Lufthansa gestiegen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) dank niedriger als erwartet ausgefallener Treibstoffkosten positiv überrascht und wolle dieses 2026 weiterhin deutlich steigern, schrieb Ruairi Cullinane am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Risiken für den Ausblick sind der Airline zufolge allerdings gestiegen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:31 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,26 % und einem Kurs von 8,21 auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +17,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,83 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,59 %/+9,81 % bedeutet.
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https://newsroom.lufthansagroup.com/lufthansa-group-verbessert-operatives-ergebnis-im-ersten-quartal-deutlich-und-behaelt-positiven-gesamtjahresausblick-bei/#
BlackRock hat seine Beteiligung an der Deutschen Lufthansa AG im April 2026 auf über 4 % erhöht, konkret auf 4,18 % (3,19 % Stimmrechte + 0,99 % Instrumente), wie aus Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht. Der weltweit größte Vermögensverwalter baut seine Position trotz schwieriger Rahmenbedingungen und einer intensiven Restrukturierung des Konzerns weiter aus.
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- Aktuelle Beteiligung: BlackRock hält ca. 4,18 % der Stimmrechte, was eine Erhöhung von zuvor 3,02 % darstellt.
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