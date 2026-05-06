JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal positiv überrascht und die Jahresziele bestätigt, schrieb Akash Tewari in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Letztere erschienen erreichbar./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte