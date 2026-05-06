JEFFERIES stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Medizintechnik habe niedrige Erwartungen wie üblich übertroffen, schrieb Julien Dormois in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte sowohl für den aus eigener Kraft erwirtschafteten Umsatz wie für die bereinigten Margen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 22,80EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was eine Steigerung von +14,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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