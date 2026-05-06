JEFFERIES stuft PHILIPS NV auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Medizintechnik habe niedrige Erwartungen wie üblich übertroffen, schrieb Julien Dormois in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte sowohl für den aus eigener Kraft erwirtschafteten Umsatz wie für die bereinigten Margen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 22,80EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte