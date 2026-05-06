JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 38 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verwerter von Metallstäuben und Salzschlacken stehe nach einer Phase höhere Kapitalausgaben nun vor einer Phase höherer Auslastungen der aufgebauten Kapazitäten, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Das dürfte die Ergebnisse antreiben./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 34,90EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,00 € , was eine Steigerung von +23,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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