JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 38 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verwerter von Metallstäuben und Salzschlacken stehe nach einer Phase höhere Kapitalausgaben nun vor einer Phase höherer Auslastungen der aufgebauten Kapazitäten, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Das dürfte die Ergebnisse antreiben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 34,90EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: positiv
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