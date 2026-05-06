RBC stuft Zalando auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht die Aktie günstig bewertet und traut Zalando in den kommenden drei Jahren beim Ergebnis je Aktie prozentual zweistellige durchschnittliche Wachstumsraten zu./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 20,46EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,00 € , was eine Steigerung von +47,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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