RBC stuft Zalando auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando nach Quartalszahlen des Online-Modehändlers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht die Aktie günstig bewertet und traut Zalando in den kommenden drei Jahren beim Ergebnis je Aktie prozentual zweistellige durchschnittliche Wachstumsraten zu./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / EDT
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Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 20,46EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Chamberlain
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
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