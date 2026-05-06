BARCLAYS stuft Axa auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Nach erster Einschätzung sei das erste Quartal nicht bahnbrechend, schrieb Claudia Gaspari am Dienstagabend. Sie rechnet mit einer gedämpften Kursreaktion und wartet gespannt auf den Kapitalmarkttag im September./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 41,91EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47,50

Kursziel alt: 47,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,50 € , was eine Steigerung von +17,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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