BARCLAYS stuft Axa auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Nach erster Einschätzung sei das erste Quartal nicht bahnbrechend, schrieb Claudia Gaspari am Dienstagabend. Sie rechnet mit einer gedämpften Kursreaktion und wartet gespannt auf den Kapitalmarkttag im September./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 41,91EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Claudia Gaspari
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,50
Kursziel alt: 47,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Claudia Gaspari
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,50
Kursziel alt: 47,50
Währung: EUR
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