BARCLAYS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut kürzte am Dienstagabend ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2027 und 2028 um ein bis zwei Prozent. Sie zeigte sich negativ überrascht von den Zahlen des ersten Quartals, auch wenn diese auf den ersten Blick die Erwartungen übertroffen und eine starke Kostenentwicklung aufgezeigt hätten. Die Bewertung der Aktien sei zwar nicht anspruchsvoll, für eine Neubewertung gebe es aber zuviele Hindernisse./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,14 % und einem Kurs von 27,29EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 32
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