BARCLAYS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut kürzte am Dienstagabend ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2027 und 2028 um ein bis zwei Prozent. Sie zeigte sich negativ überrascht von den Zahlen des ersten Quartals, auch wenn diese auf den ersten Blick die Erwartungen übertroffen und eine starke Kostenentwicklung aufgezeigt hätten. Die Bewertung der Aktien sei zwar nicht anspruchsvoll, für eine Neubewertung gebe es aber zuviele Hindernisse./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,14 % und einem Kurs von 27,29EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,00 € , was eine Steigerung von +17,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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