BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 81 auf 82,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Bank verzeichne solide operative Trends, schrieb Paola Sabbione am Mittwoch. Es öffneten sich mehrere Wachstumsfronten. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 70,59EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82,40
Kursziel alt: 81
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82,40
Kursziel alt: 81
Währung: EUR
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