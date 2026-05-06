BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 81 auf 82,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Bank verzeichne solide operative Trends, schrieb Paola Sabbione am Mittwoch. Es öffneten sich mehrere Wachstumsfronten. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 70,59EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 82,40

Kursziel alt: 81

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,40 € , was eine Steigerung von +16,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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