Commerzbank Aktie weiter aufwärts - +3,54 % - 06.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,54 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +4,62 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 36,82€, mit einem Plus von +3,54 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Commerzbank einen Gewinn von +10,65 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um +5,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,81 %. Im Jahr 2026 gab es für Commerzbank bisher ein Plus von +4,47 %.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,06 % 1 Monat +18,81 % 3 Monate +10,65 % 1 Jahr +47,63 %

Informationen zur Commerzbank Aktie

Stand: 06.05.2026, 14:29 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,67 Mrd. € wert.

Zwischen geopolitischer Eskalation im Nahen Osten und nervösen Kapitalmärkten glänzt Gold einmal mehr als sicherer Hafen und zieht Anlegerströme magisch an. Parallel dazu braut sich im stark fragmentierten, europäischen Bankensektor eine …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,32 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +4,17 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +4,37 %. ING Group legt um +4,75 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +4,49 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.