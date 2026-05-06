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    Aktien Frankfurt

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    Kräftige Gewinne - Iran-Hoffnung lässt Ölpreis sinken, KI-Boom

    Für Sie zusammengefasst
    • Friedenssignale im Irankonflikt treiben Börsen an
    • KI-Boom beflügelt Technologie und Chipwerte weltweit
    • Bilanzsaison befeuert Dax und MDax mit starken Kursen
    Aktien Frankfurt - Kräftige Gewinne - Iran-Hoffnung lässt Ölpreis sinken, KI-Boom
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten der heißen Phase der Berichtssaison treiben am Mittwoch Friedenssignale im Iran-Krieg und der Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI) die Börsen kräftig an. Gesunkene Ölpreise von zeitweise unter 100 US-Dollar ließen Anleger aufatmen.

    Der Dax stieg in der Spitze bis auf über 25.152 Punkte. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex noch 2,28 Prozent auf 24.959 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 2,70 Prozent auf 31.973 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog ebenfalls um 2,7 Prozent an.

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    Ein Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenportals Axios, wonach die USA kurz vor einer Einigung mit dem Iran über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges stehen sollen, schob die Kurse nochmals deutlich an. US-Präsident Donald Trump dämpfte zuletzt aber die Erwartungen laut Berichten etwas.

    Treiber der Aktienmärkte, insbesondere der USA und Asiens, bleibt darüber hinaus der Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI). In den USA bewegen sich der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 in Rekordhöhen.

    Der KI-Boom befeuert weltweit Papiere von Chipkonzernen: In Korea Samsung oder SK Hynix , in den USA zuletzt vor allem Advanced Micro Devices (AMD) und in Deutschland Infineon . Infineon erhöhte nun auch die Prognose. Die Aktien konnten nach ihrer zuletzt steilen Kursrally davon aber am Mittwoch nicht mehr profitieren, der Kurs rutschte um 3,7 Prozent ab.

    In der in Deutschland auf Hochtouren laufenden Bilanzsaison öffneten zur Wochenmitte allein sieben Unternehmen aus dem Dax die Bücher. Continental gewannen gut 8 Prozent. Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern verdiente im ersten Quartal bei weniger Umsatz mehr. Ausschlaggebend waren gute Reifen-Geschäfte und Kosteneinsparungen.

    BMW-Anteile verbuchten Gewinne von mehr als 6 Prozent. Analysten von JPMorgan bescheinigten dem Autohersteller einen insgesamt starken Jahresauftakt. Heidelberg Materials stiegen nach Quartalszahlen um annähernd 7 Prozent.

    Die Entspannungssignale in Nahost gaben dem Reise- und Luftfahrtsektor starken Auftrieb. Im MDax verteuerten sich Tui , Fraport und Lufthansa um bis zu teils mehr als 9 Prozent. Lufthansa will den Gewinn trotz des Kerosin-Schocks steigern. Im Dax waren die Papiere des Triebwerkherstellers MTU der stärkste Wert mit plus 11 Prozent. Airbus kletterten um 7 Prozent hoch.

    Teamviewer erklommen den höchsten Stand seit fast drei Monaten. Analyst Harald Hof von MWB Research lobte die Profitabilität des auf Fernwartung spezialisierten Software-Entwicklers im ersten Quartal. An der Spitze im Nebenwerteindex SDax stiegen die Papiere zuletzt um 10 Prozent./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,03 % und einem Kurs von 352,6 auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +30,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +93,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 581,54 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 422,86USD. Von den letzten 7 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 525,00USD was eine Bandbreite von -34,19 %/+47,02 % bedeutet.




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