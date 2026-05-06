BARCLAYS stuft AB Inbev auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 93 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum bleibe bei dem Brauereikonzern vom Geschäftsmix getrieben, schrieb Laurence Whyatt am Dienstagabend. Das Unternehmen positioniere sich nun für die Fußball-Weltmeisterschaft. Das Jahr 2026 hänge nicht von der Nachfrage ab, sondern von der Ausführung./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 69,50EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

