BARCLAYS stuft Redcare Pharmacy auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal sei im erwarteten Rahmen geblieben, schrieb Guillaume Galland am Mittwoch. Gedämpft sei die operative Marge (Ebitda), die mit 1,7 Prozent unter dem Jahresziel von mindestens 2,5 Prozent liege. Der Ausblick sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 48,00EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Guillaume Galland
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Galland
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
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