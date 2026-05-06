RBC stuft RATIONAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Wegen negativer Währungseffekte und Zollbelastungen habe der Großküchen-Ausrüster die Erwartungen knapp verfehlt, die Jahresziele aber bestätigt, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Viele der Risiken für den weiteren Jahresverlauf erschienen indes schon eingepreist./rob/gl/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:51 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,32 % und einem Kurs von 664,5EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.



