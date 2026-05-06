BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Verkehrsaussichten seien trübe und es bestünden zahlreiche Risiken, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstagabend. Im ersten Quartal habe der Flughafenbetreiber aber die Erwartungen übertroffen. Der Betrieb am neuen Terminal 3 laufe bislang in Frankfurt reibungslos./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,72 % und einem Kurs von 72,25EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 94

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +32,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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