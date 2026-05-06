BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport nach Zahlen von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Verkehrsaussichten seien trübe und es bestünden zahlreiche Risiken, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstagabend. Im ersten Quartal habe der Flughafenbetreiber aber die Erwartungen übertroffen. Der Betrieb am neuen Terminal 3 laufe bislang in Frankfurt reibungslos./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,72 % und einem Kurs von 72,25EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 94
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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