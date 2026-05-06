RBC stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller habe nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Zudem sei der Jahresausblick bestätigt und mit dem 6. August ein Termin für eine wichtige strategische Ankündigung genannt worden./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:20 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,49 % und einem Kurs von 18,05EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

