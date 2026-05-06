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    BARCLAYS stuft Nordea auf 'Underweight'

    BARCLAYS stuft Nordea auf 'Underweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 12,90 auf 13,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Resultaten zum ersten Quartal passte Analystin Namita Samtani am Dienstagabend ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 2 Prozent nach oben an. Die Anpassungen basierten auf höheren Gebühreneinnahmen sowie geringeren Aufwendungen und Wertminderungen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 11:51 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:31 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 16,05EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Namita Samtani
    Analysiertes Unternehmen: Nordea
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 13,40
    Kursziel alt: 12,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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