BARCLAYS stuft Nordea auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 12,90 auf 13,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Resultaten zum ersten Quartal passte Analystin Namita Samtani am Dienstagabend ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 2 Prozent nach oben an. Die Anpassungen basierten auf höheren Gebühreneinnahmen sowie geringeren Aufwendungen und Wertminderungen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 11:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 16,05EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Namita Samtani

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 13,40

Kursziel alt: 12,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

