GOLDMAN SACHS stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 21 auf 20,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum des Werbekonzerns habe im ersten Quartal etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb James Tate am Dienstagabend. Die Signale für das zweite Quartal seien allerdings aufgrund des Nahost-Kriegs schwächer./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 18,17EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.