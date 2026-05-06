DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JCDecaux auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Dem Werbedienstleister sei ein guter Jahresauftakt gelungen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der vorsichtige Ton der Franzosen zum zweiten Quartal sei wegen konjunktureller Risiken verständlich./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 18,17EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.