DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Der Ölpreis sei gegenwärtig der größte Einflussfaktor für die Bewertung der Unilever-Aktien, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Differenz des Kassa-Preises für Rohöl zum zwölfmonatigen Durchschnittspreis habe aus historischer Sicht prozentual zweistellig sinkende Schätzungen für die Ergebnisse der Aktie zur Folge gehabt./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 50,78EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51,5

Kursziel alt: 51,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,63 € , was eine Steigerung von +17,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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