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    CSG Czechoslovak Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 06.05.2026

    Am 06.05.2026 ist die CSG Czechoslovak Group Aktie, bisher, um +5,30 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CSG Czechoslovak Group Aktie.

    Besonders beachtet! - CSG Czechoslovak Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 06.05.2026
    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    CSG Czechoslovak Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von CSG Czechoslovak Group. Sie steigt um +5,30 % auf 16,900. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CSG Czechoslovak Group Aktie. Nach einem Plus von +2,06 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 16,900, mit einem Plus von +5,30 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die CSG Czechoslovak Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -46,00 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CSG Czechoslovak Group Aktie damit um -15,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CSG Czechoslovak Group -54,50 % verloren.

    CSG Czechoslovak Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,86 %
    1 Monat -34,93 %
    3 Monate -46,00 %
    1 Jahr -54,50 %
    Stand: 06.05.2026, 14:30 Uhr

    Informationen zur CSG Czechoslovak Group Aktie

    Es gibt 1 Mrd. CSG Czechoslovak Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,97 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. Thales notiert im Plus, mit +1,74 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,86 %. Rheinmetall verliert -0,49 %

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    Ob die CSG Czechoslovak Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CSG Czechoslovak Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CSG Czechoslovak Group

    +5,43 %
    -15,86 %
    -34,93 %
    -46,00 %
    -50,17 %
    ISIN:NL0015073TS8WKN:A420X0
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