BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der niederländische Supermarktbetreiber habe gut abgeschnitten und mit den Margen positiv überrascht, schrieb William Woods am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die wichtigste Nachricht sei allerdings der für 2027 angekündigte Weggang des hoch angesehenen Konzernchefs Frans Muller./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 38,29EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: William Woods
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: William Woods
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
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