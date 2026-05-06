BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der niederländische Supermarktbetreiber habe gut abgeschnitten und mit den Margen positiv überrascht, schrieb William Woods am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die wichtigste Nachricht sei allerdings der für 2027 angekündigte Weggang des hoch angesehenen Konzernchefs Frans Muller./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:22 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 38,29EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00 € , was einem Rückgang von -3,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer