BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2400 Pence auf "Outperform" belassen. Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller habe im dritten Geschäftsquartal die Umsatzerwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Trevor Stirling am Mittwoch in seiner ersten Einschätzung. Die Trends im wichtigen US-Spirituosenmarkt seien allerdings noch schwächer gewesen als im ersten Geschäftshalbjahr./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 18,11EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte