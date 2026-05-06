Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt weniger als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im April weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 109.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 120.000 Stellen erwartet.

Im März war die Beschäftigtenzahl etwas weniger gestiegen als bisher bekannt. ADP revidierte den Zuwachs um 1.000 auf 61.000.