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    USA

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    Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt weniger als erwartet - ADP

    Für Sie zusammengefasst
    • ADP: Privatbeschäftigung stieg im April um 109000
    • Ökonomen hatten im Schnitt 120000 Stellen erwartet
    • ADP revidierte Märzanstieg auf 61000 Beschäftigte
    USA - Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt weniger als erwartet - ADP
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im April weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 109.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 120.000 Stellen erwartet.

    Im März war die Beschäftigtenzahl etwas weniger gestiegen als bisher bekannt. ADP revidierte den Zuwachs um 1.000 auf 61.000.

    "Sowohl kleine als auch große Arbeitgeber stellen ein, doch im mittleren Segment ist eine gewisse Schwäche zu beobachten", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. "Große Unternehmen verfügen über Ressourcen, die sie einsetzen können, und kleine Unternehmen sind am flexibelsten - beides wichtige Vorteile in einem komplexen Arbeitsmarktumfeld."/jsl/la/stk






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    USA Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt weniger als erwartet - ADP Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im April weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 109.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten …
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