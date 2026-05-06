BAADER BANK stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach detaillierten Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke habe zuvor bereits gute Umsatzzahlen vorgelegt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Nun sei zudem der berichtete Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses stark ausgefallen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:17 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:17 / CEST
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Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 48,14EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
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