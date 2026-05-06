BAADER BANK stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach detaillierten Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke habe zuvor bereits gute Umsatzzahlen vorgelegt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Nun sei zudem der berichtete Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses stark ausgefallen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:17 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 48,14EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 € , was eine Steigerung von +83,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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