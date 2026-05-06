RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 65 auf 72 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Dynamik im Rechenzentrenbereich habe dem Technologiekonzern im ersten Quartal eine überraschend starke Auftragsdynamik beschert, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Alles laufe nach Plan. Kuenne hob seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Angesichts des Aufschlags zur Branche sehe er für die Bewertung aber keine Luft mehr nach oben./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 90,10EUR auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



