UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa nach Quartalszahlen der Airline mit einem Kursziel von 9,40 Euro auf "Buy" belassen. Trotz Streiks habe das operative Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Jarrod Castle am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Positiv überrascht sein könnte der Markt zudem vom weitgehend beibehaltenen Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,47 % und einem Kurs von 8,226EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,40
Kursziel alt: 9,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,40
Kursziel alt: 9,40
Währung: EUR
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