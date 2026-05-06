UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa nach Quartalszahlen der Airline mit einem Kursziel von 9,40 Euro auf "Buy" belassen. Trotz Streiks habe das operative Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Jarrod Castle am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Positiv überrascht sein könnte der Markt zudem vom weitgehend beibehaltenen Ausblick./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,47 % und einem Kurs von 8,226EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,40

Kursziel alt: 9,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

