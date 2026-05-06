BERENBERG stuft AB Inbev auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Das erste Quartal des Brauereikonzerns sei besser als vom Durchschnitt der Analysten erwartet ausgefallen, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erfreuliche Mengenwachstum im Jahresvergleich stütze die Aktienkursdynamik./ck/rob/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 69,50EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

