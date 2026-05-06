BERENBERG stuft AB Inbev auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Das erste Quartal des Brauereikonzerns sei besser als vom Durchschnitt der Analysten erwartet ausgefallen, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erfreuliche Mengenwachstum im Jahresvergleich stütze die Aktienkursdynamik./ck/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:22 / GMT
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Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 69,50EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 14:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 89
Kursziel alt: 89
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 89
Kursziel alt: 89
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